اندبيندينتي وسانتوس يتعادلان سلبيا في ذهاب دورالـ16 لبطولة كأس ليبيرتادوريس

اكتفى فريقا اندبيندينتي الأرجنتيني وسانتوس البرازيلي بالتعادل سلبيا بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء (فجر اليوم الأربعاء) في ذهاب دور الستة عشر لبطولة كأس ليبيرتادوريس.

وبهذه النتيجة، أرجأ الفريقان حسم بطاقة التأهل إلى دور الثمانية إلى مباراة العودة التي ستلعب في 28 أغسطس الجاري في البرازيل.

ولأول مرة طوال تاريخه في بطولة كأس ليبيرتادوريس، يخفق اندبيندينتي في تحقيق الفوز على ملعبه في دور الستة عشر رغم أنه سعى جاهدا لنيل هذا الهدف حتى نهاية اللقاء الذي شهد طرد أحد لاعبي سانتوس.

واتسمت المباراة بالخشونة الزائدة، وسعى خلالها اندبيندينتي لاقتناص الفوز بقيادة لاعبيه ايمانويل خيجليوتي وجاستو سيلفا، ولكن سانتوس قاوم بشراسة كبيرة ونجح في الزود عن مرماه حتى نهاية اللقاء.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في الأسبوع المقبل بمدينة سان بابلو البرازيلية، حيث يلتقي الفائز في دور الثمانية مع الفائز من المواجهة الأرجنتينية الخالصة التي ستجمع بين ريفر بليت وراسينج، اللذين تعادلا بدون أهداف في مباراة الذهاب.