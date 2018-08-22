القوصي: منتخب ناشئي السلة يواجه صعوبات كبيرة في الإقامة بمالي

أكد خالد القوصي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة ورئيس بعثة منتخب الناشئين تحت 18 عاما في مدينة باماكو بمالي للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية، أن البعثة تواجه صعوبات كبيرة في مقر الإقامة.

وقال القوصي في تصريحات للشروق: "البعثة تواجه صعوبات كبيرة في مالي فالأجواء هنا غير مريحة ، ومستوى فندق الإقامة والانتقالات غير جيد".

وأضاف: "كما أن اللجنة المنظمة للبطولة اختارت لنا موعدا لأول تدريب في السادسة صباح غدا الخميس وهو أمرا يعد بمثابة إرهاق كبير لبعثة الفريق التي وصلت مساء اليوم الأربعاء غلى مالي بعد رحلة طويلة وشاقة".

وأتم: "نظمنا في مصر العديد من البطولات الإفريقية وأشاد الجميع بمستوى التنظيم من حيث الإقامة والانتقالات وكل شىء، لكن هنا في مالي لا يعاملونا بالمثل وأنا أتعجب من ذلك".

وتنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية للناشئين لكرة السلة تحت 18 عاما في مالي يوم 24 أغسطس الجاري وحتى 2 سبتمبر المقبل، بمشاركة 12 منتخبا هم مالي ، مصر ، الجزائر ، أنجولا ، الكونغو الديمقراطية ، غينيا ، رواندا ، السنغال ، تونس ، أوغندا ، ساحل العاج وليبيا.

ويرأس بعثة المنتخب خالد القوصي، ويرافقه رفيق يوسف المدير الفني وكلا من المدربين أحمد الجارحي واحمد عبد الوهاب "بيبو" ومصطفى إبراهيم خليل طبيبا وأحمد المنشاوي إداريا ومحمد المنشاوي حكم دولي مرافق.

وتضم قائمة المنتخب 12 لاعبا هم: مؤمن موسى ، يوسف المعداوى ، عمر طارق ، محمود نور الدين ، أدهم الصباغ ، عبد الرحمن سمير ، كريم حاتم ، إبراهيم هشام ، معاذ أيمن ، ياسين أسامة ، زياد صقر و سيف صلاح.