بيراميدز يريد ضم لاعب فولفسبورج

تقدم نادي بيراميدز المصري بعرض رسمي لضم المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمن لاعب نادي فولفسبورج الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر موقع "فوتبول لايف" النيجيري أن بيراميدز أرسل عرضا لفولفسبورج، يطلب فيه الحصول على خدمات مهاجمه فيكتور أوسيمن صاحب الـ20 عاما.

وأضاف الموقع أن اللاعب لا يريد الرحيل عن فولفسبورج إلى نادٍ خارج القارة العجوز، ويرغب في الاستمرار بالملاعب الأوروبية.

وكان بيراميدز قد تعاقد مؤخرًا مع النيجيري أزوبويكي أوكيتشوكو بعد أن رحل عنه البرازيلي ريبامار لأحد السعودي، فيما يضم النادي في قائمته 4 أجانب وتسمح لائحة الدوري الممتاز للأندية ضم 4 لاعبين أجانب فقط وهو ما سيسبب مشكلة للفريق لقيد هذه الصفقة في حال اتمامها.

يذكر أن بيراميدز يحتل قمة الدوري متساويًا مع الإنتاج الحربي وسموحة والزمالك والأهلي، برصيد 7 نقاط بعدما فاز في لقاءين وتعادل في الثالث.