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قام الدكتور السيد يوسف القاضي رئيس جامعة بنها اليوم في ثاني أيام عيد الأضحي المبارك، بزيارة مفاجئة للمستشفيات الجامعية تفقد خلالها سير العمل بالعيادات الخارجية.

واطمأن القاضي على مجانية الخدمات التي تقدمها المستشفيات لجميع المرضى المترددين على العيادات طوال ايام العيد، كما تفقد أقسام الاستقبال والأنف والأذن ومبنى الجراحة العامة والعناية المركزة للكبد والصدر وأقسام العظام والباطنة.

رافق رئيس الجامعة خلال الزيارة الدكتور حسام عبد العظيم القائم بعمل رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور محمد شاكر مدير الاستقبال ووحيد خلوي الأمين المساعد للشئون الإدارية بالجامعة.

وقدم القاضى التهنئة لأبناء القليوبية المرضى بالمستشفي والعاملين والاساتذة واعضاء هيئة التدريس وهيئة التمريض والعاملين الاداريين.

وقال رئيس جامعة بنها أنه اطمئن على توافر كافة المستلزمات الطبية ووجود الاساتذة من الاطباء فى هذه العيادات طوال ايام العيد.