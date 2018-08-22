مدافع ألمانيا يحذر من اعتبار كارثة توديع المونديال أمرًا سهلًا

حذر جوشوا كيميتش، مدافع المنتخب الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، من أنه لايجب ان يتحول تحليل كارثة الخروج من كأس العالم 2018 بروسيا إلى نقاش زائف.

وأدى أسوأ ظهور للمنتخب الألماني في آخر 80 عاما بالخروج من دور المجموعات قبل شهرين، إلى انتقادات لهياكل المنتخبات الوطنية وتكتيكات المباريات.

ويعقد المدرب يواخيم لوف عدة اجتماعات خلال هذا الأسبوع لتقديم تحليله إلى المسؤولين والأندية.

في الوقت نفسه، قال كيميتش :" سيكون من الجيد أن ينظر كل شخص إلى نفسه".

ويلعب كيميتش /23 عاما/ بشكل أساسي مع المنتخب الألماني منذ يورو 2016، وأكد :" كل شخص كان بإمكانه تقديم المزيد" واصفا أول مشاركاته في المونديال بـ"المحبطة تماما".

وأضاف أن طريقة الاستحواذ التي يعتمد عليها المنتخب الألماني تحت قيادة لوف لا ينبغي أن تكون مثار تساؤل، لأن المنتخب الألماني لعب التصفيات بشكل مذهل بنفس طريقة اللعب، حيث فاز المنتخب الألماني بمبارياته العشر في التصفيات.

ولا يريد كيميتش أن يكشف عن نتيجة تحليله الشخصي، ولكنه قال أن أجواء الفريق في روسيا كانت جيدة.