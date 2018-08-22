ترامب «حزين جدا» لإدانة مدير حملته الانتخابية السابق

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حزنه البالغ لما آلت إليه المحاكمة الجنائية ضد مدير حملته الانتخابية السابق بول مانافورت.



وقال الرئيس عن السياسي الجمهوري المخضرم، الذي أدانته هيئة محلفين بارتكاب ثماني جرائم تتعلق بالتهرب الضريبي والاحتيال المصرفي: "بول مانافورت رجل صالح. كان يقف في صف رونالد ريجان. وكان يقف بصف كثير من الناس المختلفين على مر السنين. أشعر بحزن بالغ بسبب ذلك".



وأضاف ترامب للصحفيين في تشارلستون بولاية وست فيرجينيا حيث من المقرر أن يلقي كلمة في اجتماع حاشد في وقت لاحق اليوم الثلاثاء (بالتوقيت المحلي) : "لا علاقة بين الأمر والتواطؤ مع روسيا".



وتابع: "هذه ملاحقة للخصوم السياسيين وعار".



وكانت هيئة محلفين أمريكية أدانت مانافورت الثلاثاء بارتكاب 8 جرائم من أصل 18 جريمة خلال محاكمته الاتحادية بشأن التهرب الضريبي والاحتيال المصرفي، حسبما أفادت وسائل إعلام في قاعة المحكمة.



واتهم ممثلو الادعاء العام الذين يعملون مع المحقق الخاص روبرت مولر الذي يحقق في التدخل الروسي في انتخابات عام 2016، مانافورت بعدة اتهامات من بينها التواطؤ المحتمل بين حملة ترامب وعملاء الحكومة الروسية، وإخفاء ملايين الدولارات من رسوم الاستشارات السياسية السابقة من حزب سياسي مؤيد لروسيا في أوكرانيا، ثم الكذب بعد ذلك، للحصول على قروض مصرفية عندما توقف دخله في أوكرانيا بعد عام 2014 .