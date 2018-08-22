قال الفنان سامح بسيوني، مدير فرقة مسرح الإسكندرية، إن الفرقة تستعد لافتتاح العرض المسرحي الجديد "أبو كبسولة"، اليوم الأربعاء، على خشبة مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية.

العرض من تأليف محمد الصواف، وإخراج محمد مرسي، ويدور في إطار كوميدي اجتماعي حول مخترع، ابتكر كبسولة يستطيع الشخص عند تناولها أن يشبع تماما، وتتولى الأحداث.

"أبو كبسولة"، من بطولة مصطفى أبو سريع، حسن عبد الفتاح، علاء زينهم، نورين كريم، إسلام عبد الشفيع، أحمد السيد، وأبطال فرقة الإسكندرية، ومن ألحان كريم عرفة، وتوزيع موسيقي أيمن التركي، وأشعار مصطفى أبو سريع، ديكور وملابس وائل عبد الله، إضاءة إبراهيم الفرن، استعراضات محمد ميزو.