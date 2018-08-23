السيسي يعزي الأمير مقرن بن سعود في وفاة والدته

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الأربعاء، عن تعازيه للأمير مقرن بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، في وفاة والدته.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بحسب ما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل، إن الرئيس السيسي، تقدم بخالص العزاء للأمير مقرن بن سعود في وفاة والدته.

وأعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأربعاء وفاة والدة الأمير مقرن بن سعود بن عبد العزيز آل سعود.

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان الفقيدة إلى مثواه الأخير، غدًا الخميس، بعد صلاة العصر من جامع الإمام تركي بن عبد الله، بمدينة الرياض.