أجرى العميد أحمد جمال، مدير إدارة حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي بمديرية أمن الجيزة، وعدد من ضباط العلاقات العامة زيارة لمؤسسة "أهالينا" لرعاية المسنين والأيتام بشارع خاتم المرسلين في العمرانية، احتفالا بعيد الأضحى المبارك.

وشهدت الزيارة التي كلف بها اللواء مصطفى شحاتة، مدير أمن الجيزة، تقديم هدايا للأطفال المقيمين بالدار، وشارك بالزيارة عدد من القيادات الأمنية، وضباط قسم مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، ما كان له أطيب الأثر في نفوس الأطفال، الذين استقبلوا الزيارة بفرحة عارمة.

وأثنى العاملون بالدار على جهود رجال الشرطة في كافة القطاعات.