وزير الدفاع يعود من روسيا بعد انتهاء زيارته الرسمية

عاد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إلى القاهرة بعد زيارة رسمية استغرقت عدة أيام إلى جمهورية روسيا الاتحادية على رأس وفد عسكري رفيع المستوى، أجرى خلالها مباحثات ثنائية رفيعة المستوى.

وأجريت للقائد العام مراسم استقبال رسمية بمقر وزارة الدفاع الروسية وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وعقد القائد العام والفريق أول سيرجي شويجو وزير الدفاع الروسي، جلسة مباحثات ثنائية رفيعة المستوى لمناقشة العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وبحث تنمية علاقات التعاون العسكري والفني، ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين، كما تناول الجانبان تطورات الأوضاع بالمنطقة وانعكاساتها على الساحتين الإقليمية والدولية، وسبل التعاون المشترك في مواجهة الإرهاب.

وحضر القائد العام ووزير الدفاع الروسي الجلسة الختامية للاجتماع الخامس للجنة العسكرية المصرية الروسية المشتركة بحضور عدد من القادة العسكريين لكلا الجانبين، وأكد الفريق أول محمد زكي اعتزازه بعمق العلاقات الاستراتيجية المصرية الروسية التي تستند إلى تطابق الرؤى والمواقف المشتركة لدعم جهود الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

من جانبه، عبر وزير الدفاع الروسي عن ترحيبه بالتعاون العسكري المستمر بين مصر وروسيا، في ظل تطور الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، مشيدا بجهود مصر في القضاء على الإرهاب ودعم الاستقرار بالمنطقة.

وشارك القائد العام في مراسم الافتتاح الرسمي للمنتدى الدولي العسكري الفني "الجيش - 2018"، والذي يمثل أحد أبرز معارض الأسلحة والمعدات العسكرية في العالم، فقد تفقد القائد العام أجنحة المعرض، مشيدا بالمستوى التكنولوجي والتقني المتقدم للأسلحة والمعدات المشاركة بالمعرض.

وعلى هامش المنتدى، التقى القائد العام بوزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي محمد أحمد البواردي، ورئيس اللجنة الصناعية العسكرية الوطنية لجمهورية بيلاروسيا أوليج دفجاليف، وتناول اللقاء بحث العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتي عكست مستوى التفاهم بين جميع الأطراف.

تأتي الزيارة في إطار عمق العلاقات التي تربط بين القوات المسلحة المصرية والروسية.