الكشف على 120 ألف مواطن ضمن مبادرة القضاء على «فيروس سي» بالقليوبية

قال اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، إنه تم الكشف حتى الآن على 120 ألف مواطن في حملة القضاء على فيروس سي بمختلف مستشفيات المحافظة، وتم تسليم العلاج للحالات التي تحتاج لذلك.

وأوضح المحافظ، أن الحملة تأتي في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقضاء على فيروس سي، بحلول عام 2020، وقد بدأت في 6 مراكز بالمحافظة وهي شبين القناطر وبنها وقليوب والخانكة ومدينة شبرا الخيمة والخصوص.

وأضاف "عشماوي"، أن الحملة تشهد إقبالا من المواطنين بصورة تؤكد حرصهم على صحتهم لسحب العينات والتأكد من عدم إصابتهم بهذا الفيروس الوبائي، ذاكرا أنه وجه بتخصيص 10 مراكز رعاية صحية أخرى لعمل تحليل فيروس سي وقياس السكر والضغط وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأكد توفير كافة متطلبات الحملة وفحص جميع مواطني المحافظة من خلال قوافل طبية تجوب جميع القرى والمدن والكفور والعزب بالتنسيق مع الوحدات الصحية والوحدات المحلية والتنويه من خلال وسائل الإعلام ومكاتب الصحة بالمدن والقرى بتواجد الحملة وأماكن عملها.