لجنة الحكام تصدر بيانا حول مشاركة حكام ألعاب القوى في اختبارات اللياقة البدنية

أصدرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا بشأن ما تداول على مواقع التواصل الاجتماعي حول مشاركة حكام ألعاب القوى في اختبارات اللياقة البدنية.

وجاء بيان اتحاد الكرة كالتالي:

وتداولت بعض وسائل الإعلام معلومات غير صحيحة عن اختبارات اللياقة البدنية التي أجريت للحكام مؤخرا بمشاركة حكام ألعاب القوى، وفي هذا الصدد تود لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم توضيح الآتي:

- تمت مخاطبة اتحاد العاب القوي رسميا لإرسال عدد من حكام ألعاب القوي لتولي اجراء اختبارات اللياقة البدنية لحكام كرة القدم ، و استجاب اتحاد ألعاب القوي ، حيث أرسل ٤ حكام من المسجلين لديه وحضر معهم رئيس لجنة الحكام باتحاد ألعاب القوى ونائب رئيس اللجنة وأمين صندوق اللجنة ( كما يظهر في الصور المرفقة ) مما يؤكد ان حكام ألعاب القوى الأربعة الذين اجروا الاختبارات رسميون بحضور المسئولين عنهم

- أبلى حكام ألعاب القوى الاربعة المشاركون في الاختبارات بلاءً حسنا في آداء الاختبارات التي تمت بكل حيادية ونزاهة وهو ما يبدو أنه لم يأت على هوى بعض الذين لم يدركوا النجاح في هذه الاختبارات .

- تؤكد لجنة الحكام أن هدفها الأساسي هو المضي قدما في كل ما هو في مصلحة الحكام والتحكيم وفق أسس صحيحة وسليمة ، بعيدا عن أي حسابات شخصية ، وتؤكد عزمها على تطبيق ذلك دون الحياد عنه.