أجيري يدرس ضم عناصر جديدة لقائمة المنتخب أمام النيجر

يبدو أن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، استقر بشكل كبير على قوام المنتخب الذي سيخوض أول مباراة رسمية في عهد المدرب الجديد للفراعنة أمام النيجر.

ويستضيف ستاد "الجيش" ببرج العرب يوم 8 من شهر سبتمبر المقبل، مباراة المنتخب أمام النيجر، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2019.

ومن المنتظر أن يعلن خافيير أجيري عن قائمة المنتخب الرسمية لمباراة النجير، والتي قد تشهد دخول عناصر جديدة لاول مرة لقائمة الفراعنة لم يكن لها دور من قبل تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، في مقدمتهم حسين الشحات نجم العين الإماراتي والمقاصة السابق، بالاضافة إلي إسلام عيسي نجم المصري ومحمد حمدي لاعب فريق بيراميدز.

واستقر أجيري على ضم 25 لاعباً لمعسكر المنتخب المقبل استعداداً لمباراة النيجر، والتي قد تشهد بخلاف دخول عناصر جديدة، انضمام ثلاثة حراس مرمي تم الاستقرار عليهم وهم محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي ومحمد عواد حارس الإسماعيلي السابق وفريق الوحدة السعودي الحالي، ومحمود عبدالرحيم جنش حارس الزمالك.

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، كان قد تعاقد رسمياً مع المكسيكي خافيير أجيري لقيادة المنتخب الوطني لمدة 4 سنوات مقابل حصوله على 120 ألف دولار شهرياً، بالاضافة لإعلان تعيين هاني رمزي في منصب المدرب المساعد، واستمرار أحمد ناجي مدرباً لحراس مرمي المنتخب.