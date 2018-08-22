«ماكرون» يطلب زيارة موقع هجوم إرهابي في الدنمارك

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طلب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، زيارة موقع هجوم إرهابي وقع في العاصمة الدنماركية عام 2015، وذلك خلال زيارة رسمية مقررة الأسبوع المقبل، وفقا لما ذكره القصر الدنماركي اليوم الأربعاء.

وقال كبير أمناء البلاط الملكي، مايكل اهرنريتش، "ستقام مراسم تأبين قصيرة في كرودتوندن".

وكان «أهرنريتش» يشير إلى المقهى والمركز الثقافي في كوبنهاجن، حيث قتل المخرج السينمائي الدانماركي فين نورجارد يوم 14 فبراير 2015 على يد مسلح يدعى عمر الحسين.

واستضاف المقهى، فعالية حول حرية التعبير حضرها الفنان السويدي المثير للجدل لارس فيلكس الذي تلقى تهديدات بالقتل، بسبب تهكمه على النبي محمد في رسوم كاريكاتورية.

وهاجم «الحسين» لاحقاً المعبد الرئيسي في كوبنهاجن، حيث قتل شابًا يهوديًا، وأصاب اثنين من عناصر الشرطة.

وفي وقت لاحق، أطلقت الشرطة النار على الحسين وأردته قتيلاً خارج شقته.

ونقلت وكالة "ريتزاو" للأنباء عن «أهرنريتش» قوله إن زيارة ماكرون إلى «كرودتوندين» تشير إلى اتحاد الدنمارك وفرنسا في الحرب ضد الإرهاب.