مجلس الوزراء الألماني يناقش خسائر القطاع الزراعي الناجمة عن الجفاف

ناقش مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء الخسائر التي تكبدها القطاع الزراعي هذا العام جراء الجفاف، حيث أطلعت وزيرة الزراعة الألمانية يوليا كلوكنر المجلس على البيانات الرسمية لنتائج الحصاد هذا العام.

ورغم انتهاء الاجتماع لم يتضح بعد ما إذا كانت الوزيرة قيمت الأضرار التي تكبدها القطاع الزراعي جراء الجفاف على أنها "متجاوزة للنطاق الإقليمي"، وهو شرط لحصول القطاع على مساعدات من الحكومة الاتحادية.

وكانت جمعية المزارعين الألمان طالبت من قبل بمساعدات قيمتها مليار يورو لتعويض المزارعين عن خسائر فشل الحصاد جراء الجفاف.

يذكر أن الحكومة الاتحادية والولايات قدمت مساعدات للقطاع الزراعي عام 2003 بقيمة 72 مليون يورو، وذلك بعدما تبين أن الأضرار الناجمة عن الجفاف في ذلك التوقيت كانت على "المستوى القومي".

وبحسب بيانات الرابطة الألمانية للمزارعين، تراجع حصاد الغلال هذا العام بنسبة 22% ليصل إلى 6ر35 مليون طن، كما تراجع حصاد البطاطس والبنجر وعلف الحيوانات.