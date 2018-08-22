وزير النفط الكويتي: إبرام اتفاق استيراد الغاز العراقي قبل نهاية العام

قال وزير النفط وزير الكهرباء والماء الكويتي المهندس بخيت الرشيدي، إنه من المتوقع أن يكون هناك اتفاق مع العراق بشأن استيراد الغاز العراقي والحقول النفطية المشتركة قبل نهاية العام الحالي.

وأضاف الرشيدي - في تصريح للصحفيين خلال جولته التفقدية اليوم الأربعاء لمحطة الدوحة الشرقية لتوليد القوى الكهربائية – "نحن في طور اختيار مستشار عالمي لدراسة مشروع الحقول المشتركة".

وحول استئناف الإنتاج النفطي في حقل "الخفجى" المشترك بين الكويت والسعودية، أكد الرشيدي أن الأمور مع المسئولين في السعودية، تسير بخطى ثابتة؛ حيث من المتوقع عودة الإنتاج في المنطقة المقسومة قريبا.