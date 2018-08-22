فى قرار أثار ضجة كبرى، أعلنت مدينة مكسيكية، أخيرا، تبنى قرار مثير يتيح ممارسة الجنس والعلاقات الحميمية فى أماكن عامة، وسط جدل بشأن دوافع الإجراء غير المسبوق وما إذا كان سيؤدى بالفعل إلى تحقيق أهدافه.

وبحسب ما نقلت صحيفة «إندبندنت» البريطانية، فإن مجلس البلدية فى مدينة جوادالاخارا، التى يعيش فيها 1.5 مليون نسمة، غربى المكسيك صادق على القرار.

وبموجبه لن تتحرك الشرطة من تلقاء نفسها ضد أى «فعل فاضح» فى الأماكن العامة إلا فى حال قام الناس بالتبليغ عن الأمر.

ويقول القائمون على الخطوة المثيرة للجدل إنهم يسعون لإراحة الشرطة من تعقب «أمور تافهة» وتركها لتركز على أمور أخرى أكثر أهمية مثل الجريمة.

ويشكو الشباب فى المدينة مما يقولون إنه «ابتزاز من الشرطة» حين يجرى ضبطهم مع صديقاتهم فى وضعيات «حميمية» بأماكن عامة.

وبموجب القرار، فإن العلاقات الجنسية والأفعال الفاضحة على الطريق العام أو فى أماكن عامة أو فى أماكن شاغرة أو مراكز الترفيه والسيارات والمواقع التى يمكن رؤيتها من الخارج، لن يتم اعتبارها بمثابة جنح، إلا فى حال جرى ذلك بناء على طلب المواطنين».

لكن هذا القرار لم يمر دون معارضة، إذ دعا سياسيون محافظون فى المدينة السلطات إلى معالجة أصل المشكلة عن طريق مكافحة الفساد فى صفوف الشرطة بدلا من السماح للناس بممارسة علاقاتهم الحميمة على مرأى من الجميع.