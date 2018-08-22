مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل مباراة السوبر الإماراتي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تقيم شركة بريزنتيشن سبورتس راعي الكرة المصرية ومنظم مباراة سوبر الخليج العربي "السوبر الإماراتي" مؤتمرا صحفيا الجمعة المقبلة للكشف عن تفاصيل المباراة، والتي ستُقام السبت المقبل على ملعب الدفاع الجوي.

و سيقام المؤتمر بأحد الفنادق في القاهرة عند الساعة الثالثة والنصف عصر الجمعة المقبل، ويتناول الكشف عن الترتيبات الخاصة بالمباراة.

ويحضر المؤتمر الصحفي أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وجمعة مبارك الجنبيبي سفير دولة الإمارات في القاهرة، هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وعبد الله ناصر الجنبيبي رئيس لجنة دوري المحترفين بالإمارات، ومحمد كامل رئيس شركة بريزنتيشن سبورتس.

ويعقب المؤتمر الصحفي، مؤتمرات صحفية أخرى لمسئولي نادي الوحدة والمدير الفني وقائد الفريق، بجانب مؤتمر صحفي آخر لمسئولي نادي العين والمدير الفني وقائد الفريق.