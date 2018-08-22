حبس «أم» في الإسكندرية لاتهامها بشنق طفلتها بسبب حالتها النفسية

قررت نيابة ثان العامرية، اليوم الأربعاء، حبس "ن.ع" 4 أيام إحتياطياً على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بقتل نجلتها "ع.ج" البالغة من العمر عاما واحدا، شنقا؛ بتعليقها بشال ملفوف حول رقبتها، بعد تثبيت طرفه الأخر في نافذة حجرة منزلها، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة، وطلب تحريات المباحث عن الواقعة وظروفها وملابساتها.

وكان مدير أمن الإسكندرية اللواء محمد الشريف، تلقى إخطارا من شرطة النجدة؛ بالحادث الذي توصلت تحريات المباحث الجنائية بالتنسيق مع فرع الأمن العام إلى أن مرتكبه هي والدة المجني عليها، وعقب ضبطها ومواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة، وأنها لم تتعمد قتل نجلتها - بل انتابتها حالة نفسية سيئة، عاصرتها حالة من عدم الإدراك.

وأضافت "الأم" أنها قامت على أثر تلك الحالة بلف شال خاص بزوجها "تصادف تواجده في محل الحادث" حول رقبتها، وتعليق الطرف الأخر في نافذة حجرة نومها، وتوجهت عقب ذلك لزيارة أحد أقارب زوجها في المنزل المجاور، وحال عودتها لمسكنها إفتعلت مفاجئتها بالحادث، وقامت بالصياح قاصده تجميع الأهالي خشية إفتضاح أمرها.

وبحضور والد زوجها ويدعى "ر.ح" قام بإنزال الطفلة وتركها بالحالة التي عثر عليها، وبسؤاله من قبل الشرطة، روى مضمون ما تقدم، فتحرر محضر رقم 10 أحوال قسم شرطة ثان العامرية، أرفق بالمحضر الأصلي.