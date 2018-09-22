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يناقش برنامج "من ماسبيرو" في السابعة والنصف مساء اليوم على القناة الثانية تفاصيل مشروع ترميم المباني الأثرية بمنطقة القاهرة القديمة، وذلك من خلال فقرة تستضيف محمود عبد الباسط مدير الوحدة الأثرية ورئيس اللجنة الأثرية المعمارية لمشروع القاهرة التاريخية، ليتحدث عن خطط ترميم وتطوير المناطق التاريخية.

كذلك يستضيف البرنامج اللواء تامر الشهاوى النائب البرلمانى وحوار حول اجتماعات جمعية الأمم المتحدة فى الدورة الثالثة والسبعين بنيويورك، وتحليل لبيان مصر أمام الجمعية والذى سيلقيه الرئيس عبد الفتاح السيسى وسيتناول رؤية مصر لتعزيز دور الأمم المتحدة وكذلك المواقف المصرية تجاه مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ورؤيتها لأولويات صون السلم والأمن العالميين وجهود مصر فى دعم مكافحة الإرهاب الدولى.

البرنامج ترأس تحريره د. أمل أبو عرام، وتقديم هبة رشوان وعمرو قنديل، وإخراج وليد حسن.