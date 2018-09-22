رفع التحذير بهبوب عاصفة جنوب شبه الجزيرة الاسكندنافية

رفعت هيئات الأرصاد الجوية في شبه الجزيرة الاسكندنافية، اليوم السبت، تحذيرا صدر بهبوب عاصفة قوية اجتاحت الأجزاء الجنوبية من المنطقة؛ ما أسفر عن انقطاع التيار الكهربائي وإلغاء خدمات القطارات والعبارات.

وضربت العاصفة ويطلق عليها اسم "كنود" شمال الدنمارك بعد ظهر أمس الجمعة، قبل أن تجتاح جنوب النرويج وغرب السويد.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات رئيسية على الرغم من الإطاحة بالأشجار بسبب الرياح القوية؛ ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي وإغلاق بعض الطرق ومسارات القطارات.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية النرويجية قد أصدرت أعلى مستوى تحذير لها أمس الجمعة، لأجزاء من جنوب النرويج، معللة السبب في ذلك إلى هبوب رياح قوية بشكل كبير.

وتم رفع التحذير صباح اليوم السبت.

وقدرت شركات الطاقة بأن حوالي 50 ألف أسرة قد تأثرت بانقطاع التيار الكهربائي في منطقة أجدر بجنوب البلاد، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة النرويجية العامة "إن آر كيه".

وبينما هدأت العاصفة، من المتوقع هبوب زوابع اليوم السبت في الكثير من الأجزاء في جنوب شبه الجزيرة الاسكندنافية، بالإضافة إلى فيضانات عارمة في المناطق الساحلية.

وفي العاصمة أوسلو، ألغيت 33 مباراة لكرة القدم، في وقت سابق، بما في ذلك مباريات في دوري الشباب، بحسب وكالة أنباء "إن تي بي".

وألغت شركتا تسيير العبارات "كلر لاين" و"فجورد لاين" العديد من رحلات عبارات المسافرين بين موانئ في النرويج والدنمارك، في حين ألغت شركة "ستينا لاين" العديد من رحلات العبارات بين السويد والدنمارك.

ووجهت هيئات الأرصاد الجوية نصائح للمواطنين بالبقاء داخل منازلهم، قدر الإمكان لتفادي تضررهم من الأنقاض.