• فصل الخريف يبدأ 23 سبتمبر.. والتقلبات الجوية حادة وسريعة



قال محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن «فصل الخريف سيبدأ جغرافيًا، غدًا الأحد، الموافق 23 سبتمبر».

وحذّر في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يعرض على فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، من التقلبات الجوية خلال الخريف، قائلًا: «الخريف معروف بأنه فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة».

وأشار إلى الفرق الكبير بين درجات الحرارة العظمى والصغرى خلال فصل الخريف، قائلًا: «الفروق في درجات الحرارة تتجاوز العشر درجات».

وناشد المواطنين وخاصة أولياء الأمور، بمتابعة النشرات الجوية بشكل يومي؛ لمعرفة أي تقلبات جوية متوقعة، وتجنب الآثار الصحية المترتبة على الفروق في درجات الحرارة.