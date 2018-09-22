السبت 22 سبتمبر 2018 10:13 م القاهرة القاهرة 27.6°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح النظام التعليمي الجديد لرياض الأطفال والابتدائي؟
النتـائـج تصويت

فيديو.. «الأرصاد» تحذر المواطنين من «الخريف»

نور رشوان
نشر فى : السبت 22 سبتمبر 2018 - 10:02 م | آخر تحديث : السبت 22 سبتمبر 2018 - 10:03 م

• فصل الخريف يبدأ 23 سبتمبر.. والتقلبات الجوية حادة وسريعة


قال محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن «فصل الخريف سيبدأ جغرافيًا، غدًا الأحد، الموافق 23 سبتمبر».

وحذّر في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يعرض على فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، من التقلبات الجوية خلال الخريف، قائلًا: «الخريف معروف بأنه فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة».

وأشار إلى الفرق الكبير بين درجات الحرارة العظمى والصغرى خلال فصل الخريف، قائلًا: «الفروق في درجات الحرارة تتجاوز العشر درجات».

وناشد المواطنين وخاصة أولياء الأمور، بمتابعة النشرات الجوية بشكل يومي؛ لمعرفة أي تقلبات جوية متوقعة، وتجنب الآثار الصحية المترتبة على الفروق في درجات الحرارة.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك