طرح الثنائي الفني "أوكا وأورتيجا" فيديو كليب جديد بعنوان "sorry"، وذلك عبر قنوات مزيكا الفضائية وعلى «يوتيوب» ومواقع التواصل الاجتماعي.

ويقدم الثنائي من خلال الكليب فكرة جديدة في التصوير حيث ساد الكليب أجواء من التشويق والغموض، والسيارات والإكسسوارات، وإطلالة غير مألوفة لهما، من حيث الملابس والنظارات والشعر وأيضا طريقة الأداء.

ويعتمد المخرج حازم كتانة على طريقة مبتكرة في الإخراج تظهر اختلافا في صورة الكليب نفسه باختيار زوايا وكادرات جديدة، وطريقة تصوير تشبه التصوير الغربي.

الأغنية كلمات حسن عطية وألحان أورتيجا، وتوزيع أوكا.