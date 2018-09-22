شهد هيكل الاستثمارات الصينية المباشرة بالخارج تحسنا اتسم بتراجع الانفاق وزيادة في تنوع مقاصد تلك الاستثمارات، بحسب ما ذكرته بيانات رسمية.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» اليوم السبت عن بيانات وزارة التجارة الصينية، أن حجم الاستثمارات الصينية المباشرة بالخارج بلغ 1ر74 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى أغسطس، بارتفاع بواقع 8ر7% على أساس سنوي.

وأوضحت الوزارة أن هيكل الاستثمارات قد تحسن في القطاع الصناعي، حيث وصلت نسبة الإنفاق في قطاعات خدمات التأجير والأعمال، والتصنيع، والتعدين، وتجارة الجملة، وتجارة التجزئة إلى4ر33 بالمئة و6ر16 بالمئة و3ر10 بالمئة و3ر9 بالمئة من إجمالي الاستثمارات الصينية المباشرة بالخارج على الترتيب.

ولم يتم تسجيل مشاريع استثمارية جديدة في قطاعات العقارات والرياضة والترفيه، والتي كانت تجتذب قدرا غير معقول من أموال البلاد.

وقال وانج جيان جون، المسؤول بدائرة الاستثمارات الخارجية في لجنة الدولة للتنمية والإصلاح إن هيكل المستثمرين الصينيين قد تحسن أيضا.

وأوضح وانج أن الكيانات الخاصة مثلت 70 بالمئة من إجمالي المستثمرين المتجهين للاستثمار بالخارج على مدار العامين الماضيين، مشيرا إلى أن مقاصد تلك الاستثمارات باتت أكثر توازنا وتنوعا أيضا.

ولفت تقرير صادر عن المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، إلى أن الدول على طول الحزام والطريق اجتذبت 12 بالمئة من إجمالي الاستثمارات الصينية المباشرة المتجهة للخارج خلال العام الماضي، فيما أشارت بيانات لوزارة التجارة إلى أنه خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالى،ارتفع حجم الاستثمارات الصينية المباشرة المتجهة للخارج في هذه الدول بواقع 12 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 6ر9 مليار دولار.