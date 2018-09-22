قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الضمور العضلي الشوكي مرض مؤلم، والوزارة تعمل جاهدة للتفاوض مع الشركات المنتجة للعلاج لإتاحته للمواطن المصري.

وأضافت وزيرة الصحة، في تصريح لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن علاج الضمور العضلي الشوكي هو علاج بيولوجي وتكلفته باهظة، لكن الوزارة تتواصل حاليًا مع الشركات المنتجة للعلاج في أمريكا وأوروبا، لتخفيض سعره، حتى تتوفر القدرة على إتاحته لكل المصريين.

وأشارت إلى نجاح تجربة مصر في تخفيض تكلفة علاج «فيروس سي»، قائلة: «خفضنا علاج «فيروس سي»، الذي مازال يتراوح كورس علاجه بين 28 إلى 80 ألف دولار في العالم، بينما في مصر لا يكلف سوى 800 جنيه».