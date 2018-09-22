محافظ الدقهلية يقدم واجب العزاء لأسرة المجند أبانوب

قدم محافظ الدقهلية، د. كمال شاروبيم، السبت، واجب العزاء لأسرة الشهيد مجند أبانوب رضا راغب تكلا، والتي أقيمت بكنيسة قرية نجير مركز دكرنس، مسقط رأس الشهيد.

وكلف المحافظ، رئيس مركز ومدينة دكرنس، بتلبية كافة مطالب أسرة الشهيد، ودراسة كافة مطالب القرية.

وقال إننا جميعا نعمل بكل الجهد لتقديم كل أوجه الرعاية لأسر الشهداء، مؤكدا أن مصر لا تنسى أبنائها الذين يضحون بأنفسهم من أجل حماية تراب الوطن.

وأشاد محافظ الدقهلية، بالجهود التي يبذلها أبناء القوات المسلحة والشرطة وتضحياتهم بأرواحهم فداءا للوطن، ودورهم في توفير الأمن والأمان، مؤكدا أن مشهد الجنازة وتكاتف الجميع يؤكد أن المصريين جسد واحد في وطن واحد مهما اختلفت العقيدة.

حضر الجنازة، العميد عمرو محمد أحمد، مندوبًا عن القوات المسلحة، والعقيد أحمد صلاح، المستشار العسكري للمحافظة، ومحمد السيد ليله، رئيس مركز ومدينة دكرنس، وقيادات الكنيسة والأوقاف والأزهر، وعدد من أعضاء مجلس النواب.