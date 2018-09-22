اجتماع طارئ في الاتحاد لبحث أسباب الهزيمة أمام الداخلية

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قرر مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، عقد جلسة طارئة مساء السبت لبحث أسباب الخسارة الثقيلة، أمس الجمعة على يد الداخلية بثلاثية دون رد ضمن الأسبوع الثامن منافسات الدوري الممتاز.(طالع التفاصيل).

ورفض مصيلحي اتخاذ أي قرارات انفعالية عقب نهاية اللقاء، حيث قرر إرجاء هذا الأمر إلى ما بعد الاجتماع.

وكان محمد عمر المدير الفني للاتحاد، قد رفض الحديث عن استقالته عقب الخسارة أمام الداخلية بثلاثية.

يذكر أن الإتحاد السكندري قد تراجع إلى المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري العام وفي رصيده 7 نقاط من 7 مباريات.