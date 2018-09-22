حذّر اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، المواطنين من العدسات اللاصقة مجهولة المصدر، مشددًا على ضرورة شرائها من الصيدليات والأماكن الطبية المصرح لها ببيعها فقط.

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يعرض على فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، إن «جهاز حماية المستهلك رصد خلال الفترة الماضية، انتشارًا واسعًا لاستخدام العدسات اللاصقة التي تُباع في الكوافيرات وعلى الأرصفة دون أي تصريح»، موضحًا أن «هذه العدسات مجهولة المصدر تضر بصحة الإنسان، ولها آثار سلبية كبيرة جدًا».

وأضاف أنه «في إطار الدور الذي يقوم به جهاز حماية المستهلك، والمتمثل في حماية وصيانة حق المستهلك، قمنا بتكثيف الحملات على هذه الأماكن، وضبطنا كميات كبيرة من العدسات اللاصقة مجهولة المصدر، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه بائعيها».