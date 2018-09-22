تراجع أعداد هجمات الليزر الخطيرة على الطيارين في مطارات ألمانيا

سجلت أعداد هجمات الليزر الخطيرة على الطيارين في المطارات الألمانية الكبيرة تراجعا خلال النصف الأول من العام الجاري.

وفي رد على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" حول هذا الموضوع، أفادت الشركة الألمانية لسلامة الطيران "دي إف إس" بأن عدد هذه الهجمات بلغ في النصف الأول من العام الجاري 113 هجمة، بتراجع مقداره 16 هجمة في نفس الفترة من العام الماضي.

وأرجعت "دي إف إس" التراجع إلى إجراءات التتبع للطائرات لدى الهبوط والإقلاع.

وقالت متحدثة باسم الشركة إنه لا تزال هناك هجمات تحدث انطلاقا من أماكن مرتفعة.

يُذكر أن "دي إف إس"، ومقرها مدينة لانجن بولاية هيسن، مختصة بمراقبة حركة النقل الجوي في 16 مطارا بألمانيا.

وبحسب بيانات الشركة، تراجع عدد الهجمات بشكل ملحوظ في بعض المطارات، منها على سبيل المثال، مطار ميونخ فقد انخفض العدد في النصف الأول من العام الجاري إلى خمس حالات، مقابل 13 حالة في نفس الفترة من العام الماضي.

وشهدت مطارات هانوفر وهامبورج وشتوتجارت تراجعا ملحوظا أيضا.

في المقابل، تضاعفت هجمات الليزر الخطيرة في مطار فرانكفورت، أكبر المطارات الألمانية، من 11 إلى 22 هجمة، فيما ارتفعت في مطار بريمن بمقدار هجمة واحدة، لتصل إلى ثلاث هجمات.

من جانبه، يعزي اتحاد الطيارين الألمان "كوكبيت" تراجع الهجمات إلى نجاح أعمال التوعية من جانب، وإلى تطبيق عقوبة السجن بحق من يرتكب هذه الجرائم، والتي يمكن أن تصل إلى عشر سنوات، من جانب آخر.

كانت الحكومة الألمانية أجرت في عام 2012، تعديلا على الفقرات الخاصة بالعقوبات المفروضة على مستخدمي أشعة الليزر، أو كشافات الضوء، ضد قائدي الطائرات الألمانية عند الإقلاع والهبوط.

ووفقا لهذا التعديل، من الممكن أن يتعرض من يثبت استخدامه قلم الليزر "مؤشر الليزر" ضد الطيارات، في محيط 500 متر حول المطارات، لعقوبة مالية تصل إلى 50 ألف يورو، والسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.