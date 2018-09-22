أعادت مباحث القاهرة أدوات صحية لصحابها في أقل من 24 ساعة، عقب سرقتها منه في منطقة الفجالة، بعد مغافلة سائق "تاكسي"له، وفراره بالمسروقات، وأمر اللواء محمد منصور، مدير الأمن، إحالته للنيابة التي تولت التحقيق.

كان قسم شرطة الأزبكية، تلقى بلاغًا من "علاء.ع"، 25 عاما، تاجر أدوات صحية، بأنه في أثناء تواجده بشارع كامل صدقي بالفجالة عقب شرائه بعض الأدوات الصحية بـ54 ألف جنيه، وتحميلها داخل سيارة أجرة "تاكسي" فوجئ بقيام قائد السيارة الأجرة بمغافلته والاستيلاء على البضاعة وفر هاربًا.

وتوصلت التحريات التي باشرها اللواء أشرف الجندي، مدير مباحث العاصمة، ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة، إلى أن السيارة المستخدمة مسجلة باسم "عصام.ع"، 58 عاما، سائق، بالمرج وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

وبإعداد الأكمنة بأماكن تردده تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، مشيرا إلى تغييره لون السيارة للعمل عليها كسيارة أجرة.