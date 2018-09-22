متحدث أحوازي: «المقاومة الوطنية» نفذت هجوم العرض العسكري بإيران وليس «داعش»

قال المتحدث باسم حركة النضال العربي لتحرير الأحواز، يعقوب حر التستري، إن «المقاومة الوطنية الأحوازية»، هي من نفذت الهجوم على العرض العسكري الإيراني بالأحواز، صباح السبت.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع قناة «العربية»، مساء السبت، أن إعلان تنظيم «داعش»، عن تبنيه الهجوم أمر غير صحيح، مؤكدًا تنفيذ إحدى مجموعات ما وصفها بـ«المقاومة»، بالهجوم.

وأشار إلى استهداف المسلحين للمتواجدين على المنصة خلال العرض العسكري، بينما سقط مدنيين في الهجوم بسبب إطلاق النار العشوائي من قبل قوات الأمن، وفق قوله.

وذكر أن الهجوم تم بواسطة مجموعات داخلية، قضى بعضهم في الهجوم، وليس بدعم من الخارج.

وكان تنظيم داعش، الإرهابي قد تبنى الهجوم المسلح على عرض عسكري بمنطقة الأحواز، الواقعة جنوب غربي إيران، صباح السبت، وذلك بعد أن أعلنت حركة عربية أحوازية عن تبنيها الهجوم، ما أحدث تضاربًا في المعلومات.

وأسفر الهجوم عن سقوط 29 قتيلًا بينهم عناصر من الحرس الثوري.