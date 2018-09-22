منتدى «يوسف زيدان للثقافة العربية» يعلن عن موعد التقدم لجائزة «الإبداع الأدبي للشباب»

أعلن القائمين على منتدى «يوسف زيدان للثقافة العربية» عن بدء التقدم لجائزة «الإبداع الأدبي للشباب»، بفروعها الثلاثة في مجال « الرواية، القصة القصيرة، الشعر»، على أن يكون آخر موعد للتقديم الأول من شهر يناير 2019.

يحصل الفائز على درع الجائزة وقيمته المالية مائة ألف جنيهًا مصريًا لا غير، ودورة هذا العام 2019 مخصصة لجمهورية مصر العربية.

شروط التقدم للجائزة:

* أن يكون المتقدم للجائزة مصري الجنسية.

* ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عامًا في 31 ديسمبر 2018.

* أن يكون العمل المتقدم به منشورا خلال العامين 2017، 2018.

* لا يجوز التقدم بأكثر من عمل.

* ألا يكون العمل قد حصل على جائزة أخرى.

يعلن اسم الفائز لهذه الدورة في مطلع شهر أبريل 2019، ويكون التقدم للجائزة بثلاث نسخ مطبوعة، من العمل الأدبي، مرفق بها بيانات المرشح، ورقم هاتفه المحمول، يرسل ذلك بالبريد الإلكتروني أو يسلم باليد على العنوان التالي:

36 برج الهادي، شارع عبد الحميد الديب، «شبرا مصر»، بجوار شركة القاهرة للأدوية.

والجائزة من منتدى «يوسف زيدان للثقافة العربية» «مصر»، وبالتعاون مع مجموعة وحى القلم «مصر».