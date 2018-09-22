ضبط 237 قطعة سلاح ناري و413 قضية مخدرات في حملات بالمحافظات

• القبض على 85 متهما مطلوبا ضبطه و24 متهما بارتكاب أعمال بلطجة



تمكن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن، من ضبط 237 قطعة سلاح ناري و413 قضية مخدرات خلال حملات بالمحافظات.

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن، عدة حملات أمنية مكبرة على مستوى مديريات الأمن لمواجهة كافة صور الجريمة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 237 قطعة سلاح ناري عبارة عن رشاش جرينوف، و31 بندقية آلية، و2 بندقية رصاص، و49 بندقية خرطوش، و21 طبنجة، و133 فرد محلي الصنع، و1241 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و25 خزينة أسلحة نارية، و5 شرائط جرينوف، وورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها، و315 قطعة سلاح أبيض.

كما تمكنت الحملات من ضبط 413 قضية مخدرات ضبط خلالها (17 قضية مخدرات - 44 كيلو بانجو - 3 كيلو هيروين - كمية لمخدر الأفيون - 7 كيلو فودو - 6 كيلو أستروكس - 17 ألف قرص مخدر - 1000 قرص منشط).

كما تم ضبط 85 متهما مطلوبا ضبطه وإحضاره في قضايا متنوعة، و17 مراقبا هاربا، وتشكيل عصابي ضم 3 متهمين ارتكبوا 14 حادثا متنوعا، وضبط 24 متهما لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه. فضلا عن تنفيذ 74 ألف حكم قضائي متنوع، وضبط 563 دراجة نارية مخالفة وإعادة (3 سيارات - 3 دراجات نارية) مُبلغ بسرقتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.