طائرات إسرائيلية تقصف مجموعة شبان في شمال قطاع غزة

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أعلن جيش الاحتلال أن طائرة عسكرية قصفت مجموعة شبان شمال قطاع مساء اليوم السبت، حسبما ذكرت وكالة معا الفلسطينية للأنباء.

وقال الجيش في بيانه إن طائرة عسكرية أغارت على "خلية" قامت بإطلاق بالونات حارقة من شمال قطاع غزة باتجاه الأراضي المحتلة.

ولم ترد تقارير إلى الآن حول وقوع إصابات في صفوف الشبان الفلسطينيين.

وكان الاحتلال الإسرائيلي أعلن السبت أن 6 حرائق اندلعت في مستوطنات "غلاف القطاع" بفعل الطائرات الورقية المشتعلة المرسلة من القطاع.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن هذا العدد من الحرائق لم يحدث منذ شهر، مؤكدة أن ذلك يوضح ازياد وتيرة الأحداث على حدود القطاع.