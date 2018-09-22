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غدا.. رئيس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بأسيوط

إيفون مدحت
نشر فى : السبت 22 سبتمبر 2018 - 9:44 م | آخر تحديث : السبت 22 سبتمبر 2018 - 9:44 م

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان، سيتفقد غدًا الأحد، عددًا من المشروعات الخدمية والمرافق الحيوية بالمحافظة.

وأضاداخلة هف، خلال ماتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء السبت، أنه من أهم تلك المشروعات، محطة الكهرباء الجديدة في الوليدية، التي تضاعف من إنتاج الطاقة بالمحافظة بعد الانتهاء من إنشاء الوحدة الثالثة.

وأشار إلى وصول نسبة التنفيذ في محطة الوليدية الجديدة إلى 47%، متابعًا أن رئيس الوزراء سيتفقد أيضًا محطة المياه المتواجدة بالوليدية، التي تعد أكثر المناطق عشوائية وازدحامًا وكثافة سكانية في أسيوط.

وذكر أن «مدبولي» سيتفقد أيضًا عددًا من المدارس من مراحل تعليمية مختلفة، أغلبها في العشوائيات، إضافة إلى عدد من المناطق غير الأمنة والأكثر احتياجًا، لبحث طبيعة مواقعها لإدراجها في خطة التطوير.


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