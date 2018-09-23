«السودان» و«جزر القمر» يوقعان مذكرة للتعاون العسكري

وقع رئيسا أركان القوات المسلحة بكل من السودان وجزر القمر، اليوم السبت، مذكرة تفاهم للتعاون العسكري في مجالات التدريب وتبادل الخبرات ونقل المعرفة، بين البلدين.

وقال رئيس الأركان السوداني الفريق أول ركن كمال عبد المعروف الماحي، عقب مراسم التوقيع، إن المذكرة تؤطر لعلاقات تعاون قوية، مشيرًا للتحديات الكبيرة في القارة الإفريقية في ظل مؤامرت تستهدف الأمن والاستقرار في المنطقة والإقليم مما يتطلب التكاتف والتعاون والعمل المشترك.

من جانبه أكد رئيس الأركان العامة للجيش الوطني بجمهورية جزر القمر الاتحادية، الجنرال يوسف إجهاد، أن مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها ستكون نقطة الانطلاق؛ لتطوير علاقات البلدين في مختلف المجالات، معربًا عن رضاه التام عن ما تمخضت عنه زيارته للسودان، مقدما الدعوة لرئيس الأركان السوداني لزيارة جزر القمر.

واختتم «إجهاد» اليوم زيارته للسودان، التي استغرقت عدة أيام التقى خلالها بوزير الدفاع ورئيس الأركان المشتركة وعدد من قادة القوات المسلحة.