مصرع شخصين وإصابة آخر في تصادم سيارتين ربع نقل وملاكي بكفر الشيخ

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب آخر، اليوم السبت، إثر حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل وملاكي على الطريق الدولي الساحلي بمركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ. انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

تلقى اللواء فريد مصطفى صابر مدير أمن كفر الشيخ إخطارا من مرفق إسعاف كفر الشيخ، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وأخرى ربع نقل، على الطريق الدولي الساحلي بمركز بلطيم.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع شخصين وإصابة آخر بجروح مختلفة. تم نقل جثة المتوفين إلى المشرحة بالمستشفى، والمصاب إلى المستشفى لإسعافه، وتحرير محضر بالحادث.