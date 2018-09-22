سفيرة مصر لدى قبرص: اتفاقية الغاز بين البلدين تؤمن إمدادات الطاقة لأوروبا

علقت مي طه خليل، سفيرة مصر في قبرص، على توقيع طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اتفاق لإقامة خط أنابيب بحري مباشر ينقل الغاز الطبيعي من حقل أفروديت القبرصي، لإسالته في مدينة إدكو بمصر وإعادة تصديره إلى الأسواق المختلفة.

وقالت في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، إن الاتفاق المصري القبرصي يسهم في تأمين إمدادات الغاز لأوروبا، متابعة: «قبرص عضو في الاتحاد الأوربي، وسيستفيد منه دول الاتحاد في مجال الطاقة، وأوروبا متحمسة للاتفاق».

وأكدت، أن الاتفاق يعد الأول في منطقة الشرق الأوسط الذي يوفر الإطار القانوني لنقل الغاز بالأخص في منطقة شرق اليونان، مشيرةً إلى دور الاتفاقية في فتح مجالات لتبادل الطاقة بين مصر وأوروبا.

وأوضحت، أن تركيا ليس لها حقوق في اكتشاف الغاز في البحر المتوسط والحق لمصر وقبرص فقط، مشيرة إلى استيلاء تركيا على المياه الإقليمية القبرصية بزعم احقيتها في هذه المياه؛ للتنقيب عن حقول الغاز لصالحها.

يُذكر أن طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وقع الأربعاء الماضي، اتفاقية مع ويورجوس لاكوتريبس وزير الطاقة والصناعة والسياحة والتجارة القبرصي، لإقامة خط أنابيب بحرى مباشر ينقل الغاز الطبيعي بين قبرص ومصر لتسيله وتصديره إلى الخارج.