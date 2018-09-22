رئيس الوزراء الباكستاني يعرب عن إحباطه بعد إلغاء الهند لقاء وزيري خارجية البلدين

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الأحد، عن إحباطه بعد إلغاء الهند لقاءً بين وزيري الخارجية الباكستانية والهندية، كان من المقرر عقده على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الشهر الجاري، من أجل استئناف مباحثات السلام.

وقال خان - في تدوينه كتبها على حسابه الشخصي على موقع "تويتر" ونقلتها شبكة "جيو نيوز" الباكستانية - "أشعر بالإحباط تجاه رد الهند المغرور والسلبي على الطلب الذي تقدمت به من أجل استئناف مباحثات السلام".

وكان خان أرسل خطابا إلى نظيره الهندي ناريندرا مودي يوم /الخميس/ الماضي يدعوه فيه إلى استئناف الحوار بين البلدين، إلى جانب عقد لقاء بين وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، ونظيرته الهندية سوشما سواراج.

وبعد ساعات من إرسال طلب خان، أعلن المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الهندية رافيش كومار، موافقة بلاده على عقد اجتماع بين وزيري خارجيتهما على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إلا أن كومار أعلن لاحقا إلغاء الاجتماع المرتقب بين الوزيرين، موضحا أن السبب يعود إلى مقتل ثلاثة ضباط هنود وموظف في قوات حماية الحدود، وقع في يوليو الماضي، في إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.

يذكر أن باكستان والهند تتنازعان من أجل السيطرة الكاملة على إقليم كشمير.