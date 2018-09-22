*المحافظ: تم تجديد وإنشاء 30 مدرسة بها 456 فصلا بتكلفة 154 مليون جنيه



شهدت محافظة بني سويف، اليوم السبت، بدء العام الدراسي الجديد في 182 مدرسة مختلفة بالمحافظة، من إجمالي 2153 مدرسة ببني سويف، يبدأ الباقي منها الدراسة غدا الأحد، وسط حالة من الهدوء التام والإجراءات الأمنية المشددة من قبوات الشرطة التي انتشرت أمام المدارس.

واطمأن المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، على سير أول يوم دراسي والموقف النهائي لخطة استعدادات العام الدراسي الجديد 2018-2019، وتستقبل المحافظة العام الجديد بـ2153 مدرسة، تحتوى على 16 ألفا و296 فصلا، يضموا ما يقرب من 800 ألف طالب وطالبة في مختلف المراحل التعليمية من الروضة حتى المرحلة الثانوية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، من بينها مدارس أُجريت لها أعمال صيانة جزئية وشاملة وبعضها جديد يدخل الخدمة التعليمية هذا العام.

وقال المحافظ، إنه سيتم خلال اليوم التقييم العاجل لمدى الاستعداد الجيد للعملية التعليمية، مشددا على المرور الميداني الشامل على المدارس من خلال مسؤولي الإدارات التعليمية السبعة، ورؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى؛ للوقوف على مستوى الجاهزية الكاملة والقصوى.

يُذكر أن هناك 30 مدرسة جديدة "إنشاء وتجديد"، ستدخل الخدمة هذا العام، تصل تكلفتها إلى أكثر من 154 مليون جنيه، وتضيف 456 فصلا دراسيا، وتساهم بشكل كبير في تقليل كثافة الفصول ضمن خطة الدولة لتحسين المنظومة التعليمية.

وبشأن موقف توريد واستلام الكتب الدراسية بكافة المراحل التعليمية، أكد محمد حسام، وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم استلام 91% من كتب المرحلة الابتدائية، و100% من كتب المرحلة الإعدادية، و64% من كتب المرحلة الثانوية، وجاري بشكل متتابع استلام باقي الكتب.

وعن الموقف التنفيذي لتوصيل الإنترنت للمدارس المستهدف توصيل الخدمة لها، أوضح وكيل الوزارة، أن عدد المدارس المستهدف توصيل الإنترنت لها هذا العام 85 مدرسة، ويجري حاليا الانتهاء من توصيل كابلات الفيبر الخاصة بخدمة الإنترنت فائق السرعة بجميع المدارس الثانوية على مستوى المحافظة لتطبيق النظام الجديد، والذي يستهدف دمج التكنولوجيا الحديثة وتفعيل دور بنك المعرفة المصري وتوظيف استخدام السبورة الذكية وغيرها.

كما اطمئن المحافظ على بعض الموضوعات المتعلقة بالمنظومة التعليمية في مقدمتها برامج التدريب على نظام التعليم الجديد، وموقف التغذية المدرسية، وقال وكيل الوزارة، إن البرنامج التدريبي سيستمر حتى نهو المستهدف منه ، كما تم الانتهاء من الترتيبات الخاصة بالتغذية المدرسية، ويخصص لها في هذا العام 41 مليون جنيه، ويتم توفير التغذية من مصنع وزارة الزراعة، حسب البروتوكول الموقع بين وزارتي التربية والتعليم والزراعة في هذا الصدد.

ووجه المحافظ، بعمل مراجعة شاملة ونهائية للاطمئنان على إنهاء كافة التجهيزات الخاصة بأعمال الدهانات وصيانة المقاعد المدرسية وأعمال التجميل والنظافة داخل وخارج المدارس والاطمئنان على كفاءة مرافق المدارس من كهرباء ومياه وصرف وغيرها.

وأكد محمد حسام الدين وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، الانتهاء من كافة الملاحظات التي رصدتها اللجنة، وتم العمل على فترتين مسائية وصباحية للانتهاء منها قبل بدء العام الجديد، مشيرا إلى التنسيق مع الجهات المعنية من الأمن والمرافق والمرور لتأمين المدارس واتخاذ ما يلزم نحو تسهيل الحركة المرورية في محيط المدارس الواقعة في ميادين وشوارع مهمة وحيوية.

وشدد وكيل الوزارة، على أهمية أن يكون علم مصر جديد ويتم رفعه في مكان ظاهر بالمدرسة، وضرورة حضور مديري المدارس قبل بدء طابور الصباح مع جميع المعلمين بالمدرسة والطلاب وتفعيل الإذاعة المدرسية وتحية علم مصر، وترديد النشيد الوطني مع استخدام الآلات الموسيقية من أجل غرس قيم المواطنة وروح الانتماء للوطن.