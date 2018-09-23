الأحد 23 سبتمبر 2018 12:05 ص القاهرة القاهرة 26.3°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح النظام التعليمي الجديد لرياض الأطفال والابتدائي؟
النتـائـج تصويت

الفاتيكان: إبرام اتفاق «مؤقت» مع الصين حول تعيين الأساقفة

روما - د ب أ
نشر فى : السبت 22 سبتمبر 2018 - 8:34 م | آخر تحديث : السبت 22 سبتمبر 2018 - 8:34 م

أعلن الفاتيكان اليوم السبت، إبرام "اتفاق مؤقت" مع الصين حول تعيين الأساقفة، وذلك في أعقاب مفاوضات طويلة بين الطرفين حول هذه المسألة الحساسة.

وتعود جذور القضية إلى عام 1951عندما قطع النظام الشيوعي في الصين علاقاته الدبلوماسية بالفاتيكان، وأقام كنيسة كاثوليكية تابعة للدولة. وأصرت بكين منذ ذلك الحين على أن تقوم هي بتعيين أساقفة كنيستها، وهو أمر يندرج تحت صلاحيات بابا الفاتيكان.

ويتعرض الكاثوليك الصينيون، الذين ظلوا على ولائهم للفاتيكان، وبينهم الاساقفة الذين يحظون بمساندة البابا، لمضايقات واضطهاد، مما دفعهم إلى السرية.

ولم يفصح البيان الذي أصدره الفاتيكان اليوم عن أي تفاصيل بشأن الاتفاق.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك