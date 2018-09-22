ضبط المتهمين بسرقة مبالغ مالية وهواتف من إحدى شركات المحمول بالقليوبية

تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع مديرية أمن القليوبية، من ضبط مرتكبي واقعة سرقة مبالغ مالية وهواتف محمولة من فرع إحدى شركات المحمول بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

ورد بلاغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة من موظفتين بفرع إحدى شركات المحمول الكائنة بدائرة القسم، باكتشافهما عدم وجود القفل الخاص بالباب الخارجي وبعثرة محتوياته وسرقة (93 هاتفا محمولا - كروت شحن بمبلغ 23565 جنيها - مبلغ مالي قدره 44899 جنيها - جهاز «DVR»).

تم تشكيل فريق بحث جنائي من قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء علاء سليم، بمشاركة أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء رضا طبلية مدير الأمن، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة «محمود.م» 23 عاما، موظف سابق بالفرع محل الواقعة، وباستدعائه ومواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع: «أحمد.ص» 34 عاما، مالك محل لبيع الهواتف المحمولة ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضية «تبديد»، و«محمد.ف» 32 عاما، عامل، و«أحمد.س» 25 عاما، عاطل.

وبتقنين الإجراءات، أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقروا بوجود علاقة صداقة بين المتهم الأول و«أحمد.ح» 25 عاما، موظف حالي بفرع الشركة، وفي سبيل تنفيذ مخططهم قاموا باستدراجه ومغافلته والاستيلاء على المفاتيح الخاصة بالفرع، وتمكنوا من سرقة محتوياته مستغلين معرفة المتهم الأول لمداخل الفرع، وبارشادهم تم ضبط المسروقات و32 ألف جنيه من المستولى عليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.