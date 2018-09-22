عواد يحمي عرين الوحدة أمام الرائد

دخل محمد عواد حارس فريق الوحدة السعودي ضمن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الرائد مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

ويشارك عواد، بصفة أساسية للمرة الثالثة تواليًا مع الوحدة منذ انضمامه من الإسماعيلي مطلع الموسم الحالي، حيث شارك حارس الدراويش السابق في مباراتي فريقه أمام فريقي الحزم، و الفتح، في الجولة الأولى والثانية على الترتيب من الدوري السعودي.

وكان عواد حصل على المركز الثاني في قائمة أكثر الحراس تصديا للتسديدات في المسابقة، بتصديه لـ11 تسديده على مرماه، الأسبوع الماضي.(تابع التفاصيل)

ويأتي نادي الوحدة في المركز الـ11 برصيد نقطتين، جمعهما من تعادل مع الحزم 0-0، وتعادل مع الفتح بنفس النتيجة، بينما يحل الرائد في المركز الـ12 برصيد نقطة وحيدة.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

الجولة 3#جولة_الوطن#وحدة_وطن #الوحدة_الرائد

تشكيلة الوحدة pic.twitter.com/5jFUbPuauI

— نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) ٢٢ سبتمبر ٢٠١٨