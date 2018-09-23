«الداخلية الكويتية» تلقي القبض على وافد أردني قام بالسطو على بنك الخليج

ألقت الداخلية الكويتية، اليوم السبت، القبض على وافد من الجنسية الأردنية قام بالسطو منذ يومين على فرع بنك الخليج في محافظة حولي.

ونقلت صحيفة الراي الكويتية على موقعها الإلكتروني اليوم عن مصدر أمني قوله إن رجال مباحث محافظة "حولي" تمكنوا من القبض على منفذ عملية السطو على بنك الخليج وتبين أنه وافد أردني.

وأضاف المصدر أن وزارة الداخلية تلقت بلاغا قبل يومين يفيد بتعرض أحد فروع بنك الخليج إلى سطو مسلح نفذه رجل تنكر في زي امرأة مرتديا عباءة سوداء مختبئا خلف "نقاب".

وأشار المصدر إلى أن رجال المباحث وفور تلقي البلاغ عكفوا على فحص كاميرات المراقبة في البنك والتحقيق مع الموظفين لجمع المعلومات والاستدلالات، حتى تمكنوا اليوم من الإمساك بالمنفذ.

وفي وقت لاحق، ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، في بيان، أن قطاع الأمن الجنائي متمثلا في إدارة مباحث محافظة حولي تمكنت من ضبط منفذ عملية السطو على أحد البنوك في محافظة حولي.

وأوضحت الإدارة أن الشخص اعترف في التحقيقات بارتكاب واقعة السطو مستخدما سلاحا غير حقيقي وتم التحفظ على جزء من المبلغ، وإحالته إلي جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.