مقتل 10 أشخاص وإصابة 3 آخرين في حادث مروري بالهند

ذكر مسؤول شرطة أن 10 أشخاص من بينهم 4 نساء، لقوا حتفهم وأصيب 3 آخرون، بعد أن انحرفت مركبتهم عن طريق في منطقة شيملا بولاية هيماشال براديش، طبقا لما ذكرته وكالة «برس تراست أوف إنديا» للأنباء اليوم السبت.

وذكر أوماباتي جاموال، مسؤول شرطة منطقة شيملا، أنه تم نقل المصابين الثلاثة، من بينهم طفل إلى المستشفى. وأضاف أن فريق شرطة توجه إلى مكان الحادث.

ولم تتوافر المزيد من التفاصيل عن الحادث. ويوجد في الهند أعلى عدد وفيات جراء الحوادث المرورية في العالم، حيث يلقى في المتوسط نحو 135 ألف شخص حتفهم سنويا على الطرق.

ومن الأسباب الشائعة لوقوع الحوادث الطرق السيئة والمركبات غير الصالحة للاستخدام أو المكتظة، والقيادة المتهورة.