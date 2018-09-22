سفيرة مصر بقبرص تكشف آخر تطورات احتجاز 5 صيادين مصريين

كشفت مي طه خليل، سفيرة مصر في قبرص، آخر التطورات المتعلقة بقضية احتجاز القوات البحرية التركية لسفينة صيد قبرصية، على متنها خمسة صيادين مصريين.

وقالت في تصريحات لبرنامج «أخبار ten»، الذي يعرض على فضائية «ten»، مساء السبت، إن «آخر ما وصلنا بخصوص هذه القضية هو أنه سيتم عرض الصيادين المصريين على المحكمة لسماع أقوالهم، وإما سيتم استمرار حبسهم أو إخلاء سبيلهم».

وأضافت «نحن نتابع القضية مع وزارة الخارجية القبرصية؛ لأن مصر لا تعترف بحكومة قبرص الشمالية، وبالتالي لا يوجد أي اتصال بيننا وبينها»، متابعة: «نحن في انتظار الرد من الخارجية القبرصية».

وأعلنت وزارة الخارجية القبرصية، مساء أمس الجمعة، عن احتجاز القوات البحرية التركية لمركب صيد قبرصية على متنها خمسة صيادين مصريين، قرب سواحل منطقة قبرص الشمالية، التي تسيطر عليها تركيا.