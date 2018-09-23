خامنئي يأمر بتقديم المجرمين في حادثة الأحواز إلى القضاء الإيراني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أمر المرشد الأعلى الإيراني، علي الخامنئي، اليوم السبت، الجهات المعنية في بلاده برصد تحركات المرتبطين بحادث "الاعتداء الارهابي" في الأحواز واعتقالهم وتسليمهم إلى القضاء.

وأفادت وكالة "مهر" للأنباء بأن خامنئي أدان وبشدة "الاعتداء الإرهابي على الاستعراض العسكري في مدينة الأحواز في محافظة خوزستان"، مؤكدا أن "هذه الحادثة المروعة تظهر مرة أخرى خبث وقسوة أعداء الشعب الإيراني"، دون الإشارة إلى طرف معين.

وقال خامنئي "إن هؤلاء الإرهابيين الذين هاجموا النساء والأطفال والأبرياء مرتبطون بأدعياء حقوق الإنسان الكاذبين والمدلسين".

وأمر المرشد الأعلى الجهات المعنية برصد تحركات المرتبطين بحادث الاعتداء الارهابي في الأحواز واعتقالهم وتسليمهم إلى القضاء.