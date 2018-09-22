ابنة الرئيس الأمريكي ريجان: تعرضت للاغتصاب قبل 40 عاما

كشفت باتي ريجان، ابنة الرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريجان، أنها تعرضت للاغتصاب قبل نحو 40 عاما، وذلك على خلفية الجدل الثائر حول اتهام الباحثة كريستين بلاسي فورد، للقاضي بريت كافانو مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعضوية المحكمة العليا، بالاعتداء عليها ومحاولة اغتصابها عندما كانا في سن المراهقة.

وقالت باتي، 65 عاما، في مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أمس الجمعة، إن "مدير مكتب يعمل في مجال الموسيقى اعتدى عليها جنسيا في مكتبه آنذاك"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وأضافت باتي: "على مدار عقود، لم أخبر أحدا بذلك، لا أصدقاء ولا شريكي، ولا معالجي النفسيين، ولا حتى زوجي عندما تزوجت بعد ذلك بأعوام، وقد شعرت بنفسي وحيدة وكنت أشعر بالخجل كما كنت أشعر بالاشمئزاز من نفسي".

وأوضحت ابنة الرئيس الأمريكي الراحل أنها لذلك لم تتعجب بأي حال من أن فورد التي اتهمت كافانو بمحاولة اغتصابها قبل أكثر من 30 عاما، التزمت الصمت طوال هذه المدة، كما أبدت تفهمها لماذا لم تتمكن من الإفصاح عن جميع تفاصيل الاعتداء المحتمل عليها، مشيرة إلى أن الذاكرة تخفي أمورا بعينها في الأحداث المؤلمة.

وكان ترامب قد شكك، في وقت سابق، في مصداقية فورد وأبدى عدم تفهمه لأنها لم تبلغ على الفور عن الواقعة "طالما أنها كانت بمثل هذا السوء الذي تحدثت عنه".

وأثار هذا التشكيك احتجاجات عنيفة، وأطلق وسم على الإنترنت باسم "لماذا لم أبلغ؟" حيث تضامن عشرات الآلاف من النساء والرجال مع فورد، وتحدثوا على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" عن تجاربهم الشخصية في التعرض لانتهاكات موضحين السبب وراء عدم تقديمهم بلاغات في هذه الوقائع.