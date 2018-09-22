رئيس جامعة القاهرة يلتقي سفير اليابان بالقاهرة لبحث دعم العلاقات التعليمية والبحثية مع الجامعات اليابانية

*الخشت: الجامعة تحرص علي التعاون وتبادل الخبرات مع الجامعات اليابانية

*سفير اليابان بالقاهرة: جامعة القاهرة محور الدراسات اليابانية في منطقة الشرق الأوسط



التقي الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم السبت، بمكتبه بالجامعة، ماساكي نوكي سفير دولة اليابان بالقاهرة والوفد المرافق له، وذلك لبحث أوجه التعاون المختلفة مع الجامعات اليابانية، وذلك فيما يتعلق بالدرجات العلمية المشتركة وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، بحضور الدكتورة هبة نوح نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب.

وقال الخشت، خلال اللقاء، إن مصر واليابان تربطهما علاقات قوية وتُعتبر اليابان من الدول الهامة بالنسبة لمصر، مؤكدا ضرورة تبادل الخبرات المشتركة بين البلدين، وبخاصة في المجالات التعليمية والأكاديمية، قائلًا: "جامعة القاهرة تحرص علي دعم العلاقات الثقافية والتعليمية مع دولة اليابان، والاستفادة من التجربة اليابانية في التعليم وبخاصة في المجالات الأكاديمية والبحث العلمي".

وأشار إلي روعة الشعب الياباني في سلوكياته الحضارية واحترامهم للطبيعة والبشر، مضيفًا أن جامعة القاهرة تعمل علي الاستفادة من التجربة الانسانية اليابانية، ودعم العلاقات مع الجامعات اليابانية وبخاصة أن لدي جامعة القاهرة علاقات أكاديمية وبحثية متميزة مع جامعة هيروشيما، وذلك في مجال النانو تكنولوجي وتسعي جامعة القاهرة لتنفيذ درجة علمية مزدوجة وتم توقيع اتفاقية بشأنها.

ومن جانبه، أكد سفير دولة اليابان بالقاهرة، أن أكثر ما يميز المصريين هو حبهم لليابان، وإن جامعة القاهرة محور الدراسات اليابانية في منطقة الشرق الأوسط وافتتحت اليابان وجامعة القاهرة مركز الدراسات اليابانية بالجامعة، معربًا عن رغبته في دعم العلاقات الطيبة مع جامعة القاهرة، حيث أن العلاقات المصرية اليابانية تشهد طفرة كبيرة في العلاقات في مختلف الأصعدة.

وأشار إلي أن جامعتي القاهرة وهيروشيما اليابانية تهتمان بشكل كبير بمفاهيم السلام والعلوم التربوية والنانو تكنولوجي، وهناك تعاون بينهما.