ضبط مسجل خطر وبحوزته 4 قطع سلاح ناري بكفر الشيخ

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، من ضبط أحد الأشخاص، وبحوزته 4 قطع سلاح ناري و124 طلقة مختلفة الأعيرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء علاء سليم مدير الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إتجار (عبدالسلام.ت.ى - 54 سنة) مقيم بدائرة مركز شرطة بيلا، في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (بندقية آلية، 2 بندقية خرطوش، طبنجة، 124 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").

بمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.